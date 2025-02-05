İŞKUR’dan Gençlik Programı… Üniversitede okurken ayda 5-15 bin lira

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“9 Şubat’ta hayata geçirdiğimiz ‘İş Pozitif Programı’ ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdık. İşgücü uyum programından yüzde 90’a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı. Geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli işgücü yetiştirme programımızdan 1212 kişi istifade etti. 2024 yılında İş Başı eğitim programımızla 66 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırdık. 3 bin 504 kişi de mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı. TÜİK’in istihdam verileri de programlarımızın başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor. 2023 Kasım’ına göre işgücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Yine aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız ise 0.4’lük düşüşle yüzde 8.6 seviyesine geriledi.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI



Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün (dün) itibariyle devreye alıyoruz. Bu program ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dâhil olabilecek. Program kapsamında katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademi ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmı süreli katılım modeliyle uygulanacak.

KATILMA KRİTERLERİ

Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar.”