İŞKUR üzerinden 500 işçi alımı yapılacak - Sakarya 500 işçi alımı başvuru şartları belli oldu mu?

Koronavirüs sonrası artan talebi karşılamak için Sakarya'da faaliyet gösteren otomotiv sektörüne,500 işçi alımı yapılacağı açıklandı. İşçi alımlarının ağustos ayından itibaren İŞKUR üzerinden yapılacağı duyuruldu. Çalışanların yaklaşık yüzde 70inin kadınlardan oluştuğunu, üç vardiyada çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri bir de kreşlerinin bulunduğunu ve il genelinde birçok ilçeye de servis imkını sağlandığı bilgisini paylaştı. İşte, İŞKUR üzerinden yapılacak olan 500 işçi alımıyla ilgili bilgiler.

İŞKUR 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

500 işçi alımıyla ilgili başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuruya ilişkin bilgilerin İŞKUR üzerinden ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman detayları paylaşacağız.

İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

İşçi alımı için İŞKUR ile yapılan protokol törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK İl Müdürü Erhan Çavuşun yanı sıra Yazaki Fabrika Müdürü Kerem Yenal katıldı. Protokolün ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım, kadın istihdamına, istihdam seferberliğine katkılarından dolayı fabrika yetkililerine İŞKURun teşekkür belgesini verdi.

Otomotiv kablo donanımı alanında faaliyet gösteren Yazakinin fabrika müdürü Kerem Yenal, uluslararası arenada yüzde 24lük pazar payına sahip olan firmalarının, normalleşme süreci ile birlikte artan talepler karşısında üretim hedeflerini de artırarak ağustos ayından itibaren İŞKUR üzerinden 500 kişilik ilave istihdam sağlayacağını, çalışanların yaklaşık yüzde 70inin kadınlardan oluştuğunu, üç vardiyada çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri bir de kreşlerinin bulunduğunu ve il genelinde birçok ilçeye de servis imkanı sağlandığı bilgisini paylaştı.

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