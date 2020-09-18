İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP sonuçları, Türkiye'nin pek çok ilinde açılan TYP başvurusu sonrasında merakla araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihleri her il için ayrı olan İŞKUR TYP başvurusu için sonuçlar, kura çekiminin tamamlanmasının ardından öğrenilebilecek. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlanıyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak biliniyor.. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller haziran ayına kadar çalışabilecekler.

Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.