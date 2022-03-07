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İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır?

#İşkur#İşkur Profil Oluşturma#İşkur Yeni Üyelik
İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır

İŞKUR profil oluşturma işlemi ile pek çok işlemi yapmak mümkün olacak. Profil oluşturma sürecinin akabinde aktif iş arayışında olduğunuzu belirtebilir ya da mevcut iş ilanlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Peki tüm bunlar için bir öncelik arz eden İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İŞKUR profil oluşturma işlemi için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır;

1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir. 

2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız. 3- 

3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.

4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;

"Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.
Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.
Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.
Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

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Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.
Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."

5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.

İŞKUR TYP KAYIT EKRANI

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#İşkur#İşkur Profil Oluşturma#İşkur Yeni Üyelik

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