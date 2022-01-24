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İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı 2021! Başvuru şartları ve detayları belli oldu mu?

#İşkur#İşkur Ogm#İşkur Ogm Personel Alımı
İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı 2021 Başvuru şartları ve detayları belli oldu mu

İŞKUR OGM işçi alımı ile kadrosuna yeni personeller katmaya hazırlanıyor. Engelli, eski hükümlü ve terörle mücadele yaralılarını kapsayan alım, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Sözlü ve uygulama sınavına toplam 296 aday katılım gösterecek. İşte, İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı 2021 başvuru şartları ve detayları hakkında bazı bilgiler

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İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ile kadrosunu genişletecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

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Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile engelli adaylar için sözlü, eski hükümlü adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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