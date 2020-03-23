İŞKUR işveren kaydı nasıl yapılır? İŞKUR işveren girişi

İşveren olarak İŞKUR sistemini internet üzerinden kullanabilmek için işveren ya da işveren temsilcisi adına sistem üyeliği yapılması gerekmektedir. Sistem üyeliğinden sonra işveren kaydı yapılabilir. İşyeri kaydı aşamasında güncel SGK ve Vergi numarası ile kayıt yapılabilmektedir.

İşyeri kaydının İŞKUR tarafından onaylanmasından sonra ise T.C. Kimlik Numarası, şifre ve işyerinin İŞKUR numarası ile sisteme giriş yaparak Kurumumuz hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Aynı il içerisinde aynı işverene ait birden fazla faaliyet gösteren işyeri var ise bu işyerlerinden bir tanesi merkez işyeri olarak, diğer işyerleri ise bu merkez işyerinin altında şube işyeri olarak kaydedilmelidir.

Sistemimize başvuru yapan kayıtlı işverenler;

- İş ilanı verebilir ve uygun gördükleri elemanları davet ederek eleman ihtiyacı süreçlerini tamamlayabilirler.

- İşgücü çizelgelerini işleyebilirler.

- Toplu işten çıkış işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İŞKUR İŞ ARAYAN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir. Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.

Şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan ve Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.