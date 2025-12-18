İŞKUR İstihdam Uzmanlığı sınavında yeni dönem: Başvurabilecek bölümler yeniden belirlendi

Haberin Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstihdam Uzmanlığına aday olacakları yakından ilgilendiren yönetmelik değişikliğini Resmî Gazete’de yayımladı. Düzenleme ile başvuru şartları, sınav ilan süreci ve yeterlik sınavına ilişkin usuller netleştirildi.

ADAYLAR BAŞVURU ŞARTLARINI ÖNCEDEN ÖĞRENECEK

Yeni düzenlemeye göre, giriş sınavına ilişkin tüm detaylar sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek. Adaylar; kadro sayısı, unvan, derece, başvuru şartları, başvuru tarihleri ve sınav konularını Resmî Gazete ile İŞKUR’un internet sitesi üzerinden önceden öğrenebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İstihdam Uzmanlığı giriş sınavına başvurabilecek bölümler yeniden belirlendi. Buna göre adayların;

Hukuk

Siyasal bilgiler

İktisadî ve idarî bilimler

İşletme

İktisat

İletişim

Mühendislik

Mimarlık

İstatistik

Matematik

Aktüerya bilimleri bölümlerinden mezun olması gerekecek. Yurt içi ve yurt dışı mezunları için YÖK denklik şartı aranacak.

YAZILI SINAV ALANLARA GÖRE YAPILACAK

Yazılı sınav, mezun olunan bölümlere göre ayrı ayrı düzenlenecek. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat mezunları kendi alanlarına yönelik konulardan sınava girecek. İletişim, mühendislik, mimarlık, istatistik, matematik ve aktüerya bilimleri mezunlarının yazılı sınavı ise alanlarına uygun içerikten oluşacak.

UZMANLIK SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikte uzmanlık sürecine ilişkin bir hüküm yürürlükten kaldırılırken, yeterlik sınavına ilişkin süre netleştirildi.

YETERLİK SINAVI 6 AY İÇİNDE YAPILACAK

Uzmanlık tezini başarıyla tamamlayan adaylar, en geç altı ay içinde yeterlik sınavına girecek. Sınav, yeterlik ve tez kurulunun belirleyeceği yer ve tarihte yazılı olarak yapılacak.

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İstihdam Uzmanlığına ilişkin yeni düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülecek.