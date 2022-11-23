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İŞKUR baskını

Güncelleme Tarihi:

#İşkur#Baskın#Gözaltı
İŞKUR baskını
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:00

İstanbul’da gerçeğe aykırı meslek edindirme kursları düzenleyerek, ihalelere fesat karıştırarak devleti 80 milyon TL zarara uğratan, aralarında İŞKUR personelinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında terörle iltisaklı olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri ve İŞKUR personelinden oluşan suç örgütünün ihalelere fesat karıştırdığı ve rüşvet olaylarına karıştıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmaya göre, suç örgütü, İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında, kuruma tahsis edilen parayı gerçeğe aykırı meslek edindirme kursları düzenleyerek zilyetliğine geçiriyordu. Eğitimci firmaların belirlenmesi adına düzenlenen ihalelere fesat karıştırıyorlardı. Düzenlenmeyen kurslara sahte kursiyer kaydı yaparak haksız maaş ödemesi yapıyorlardı, sahte kurslarda sahte kursiyer kaydı olan şahısların sahibi oldukları sertifikalarla istihdam edilmedikleri işlere işbaşı yapmış gibi gösterip haksız maaş ödemesi yapılıyordu. Yapılan haksız ödemeler sahte kursiyer ve çalışanların hesaplarından çekilerek terör örgütlerinin sözde üniversite sorumlusu olan kişilere teslim ediliyordu. Engelli çalıştırma zorunluluğuna uymayan işyerlerine rüşvet karşılığı ceza yazılmıyordu. MEB ile yapılacak bir protokol esnasında bir telefon markası rüşvet suçuna konu edildi. Müfettiş ve kriminal inceleme raporları ve müşteki ifadeleri doğrultusunda çetenin yaklaşık 80 milyon TL devleti zarara uğrattığı anlaşıldı.

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10 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çete üyesi 58 kişiden 21’inin İŞKUR personeli, 17’sinin firma yetkilisi, 13’ünün sahte kursiyer ve 7’sinin de usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden kişiler olduğu belirlendi. Ekipler, özel harekât polisleri desteğinde İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı baskın düzenledi. Bazı çete üyelerinin adreslerine koçbaşı ile kapılar kırılarak girildi. Operasyonda, 34 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yurtdışında olduğu ve 1 kişinin de cezaevinde olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 34 kişi Emniyet’te sorguya alındı.

 

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#İşkur#Baskın#Gözaltı

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