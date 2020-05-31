MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken yüzlerce araç
GeriGündem İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken yüzlerce araç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Zeki GÜNAL  / DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken yüzlerce araç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti. İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. 

12
  • İSKİnin bahçesinde dikkat çeken yüzlerce araç
  • İSKİnin bahçesinde dikkat çeken yüzlerce araç
  • İSKİnin bahçesinde dikkat çeken yüzlerce araç
  • İSKİnin bahçesinde dikkat çeken yüzlerce araç
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hizmet fazlası araç olduğunu iddia ettiği ve Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçların İBB'nin hizmet araçları olduğu ortaya çıkmıştı. Yenikapı Miting Alanı'ndaki görüntülerin benzeri İSKİ Genel Müdürlüğü'nde çekildi. İSKİ Genel Müdürlüğü'nde sıra halinde dizilen araçların yeni alınıp alınmadığı merak ediliyor. İSKİ'nin, 750 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı yaptığı ifade ediliyor. İSKİ'nin bahçesindeki çok sayıda araç havadan da görüntülendi. İSKİ'den yapılan açıklamada ise "Mevcut 750 adet aracın kullanım süresi 31/05/2020 tarihinde sona ermektedir" denildi. Açıklamada, "1 Haziran itibariyle yeni araçlar hizmete alınacak ve eski araçlar yükleniciye iade edilecektir" ifadesi yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle