İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 12 Haziran Cuma tarihli su kesintisi arıza programını duyurdu. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ ve ASKİ internet sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, İstanbul ve Ankara ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İSKİ ve ASKİ su kesintisi programı



İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Belgrat Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2020 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI



POLATLI



Arıza Tarihi: 12.06.2020 09:45:00

Tamir Tarihi: 12.06.2020 13:00:00



Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 12.06.2020 09:45 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 12.06.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ ŞENTEPE MAHALLESİ KIZILÇAM CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

ETKİLENECEK YERLER:

ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ(BAĞ EVLERİ BÖLGESİ)

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (BAĞ EVLERİ BÖLGESİ)



NALLIHAN



Arıza Tarihi: 12.06.2020 11:00:00

Tamir Tarihi: 12.06.2020 17:00:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ SÜMER SOKAK'TA ATIKSU KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN PVC Ø90 MM. İÇMESUYU DAĞITIM ŞEBEKE HATTI PATLATILDIĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.



PURSAKLAR



Arıza Tarihi: 12.06.2020 10:35:00

Tamir Tarihi: 12.06.2020 12:30:00



Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gümüş Sokak içerisinde oluşan 63'luk ve 110' luk pvc boru içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.



Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi Mimar Sinan Caddesi ve Gümüş Sokak civarı ve Merkez mahallesi Ertuğrul Bey sokak ve civarı