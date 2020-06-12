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Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

İstanbul ve Ankara ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İSKİ ve ASKİ su kesintisi programı

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İstanbul ve Ankara ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İSKİ ve ASKİ su kesintisi programı
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İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyeceğini 'arıza kesinti' sayfası üzerinde bildiren İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), su kesintisinin devam edeceği saat aralıklarını paylaştı. Peki, İstanbul ve Ankara ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran İSKİ ve ASKİ su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) 12 Haziran Cuma tarihli su kesintisi arıza programını duyurdu. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ ve ASKİ internet sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, İstanbul ve Ankara ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İSKİ ve ASKİ su kesintisi programı

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.06.2020 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.06.2020 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Nurtepe Mah,Merkez Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.06.2020 09:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Belgrat Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.06.2020 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 12.06.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 12.06.2020 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 12.06.2020 09:45 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 12.06.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ ŞENTEPE MAHALLESİ KIZILÇAM CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

ETKİLENECEK YERLER:

ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ(BAĞ EVLERİ BÖLGESİ)
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (BAĞ EVLERİ BÖLGESİ)

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 12.06.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 12.06.2020 17:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ SÜMER SOKAK'TA ATIKSU KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN PVC Ø90 MM. İÇMESUYU DAĞITIM ŞEBEKE HATTI PATLATILDIĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 12.06.2020 10:35:00
Tamir Tarihi: 12.06.2020 12:30:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gümüş Sokak içerisinde oluşan 63'luk ve 110' luk pvc boru içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi Mimar Sinan Caddesi ve Gümüş Sokak civarı ve Merkez mahallesi Ertuğrul Bey sokak ve civarı

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