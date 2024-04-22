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İSKİ paylaştı... İstanbul’da barajlarda son durum

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#İski#Baraj#İstanbul
İSKİ paylaştı... İstanbul’da barajlarda son durum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 09:52

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından İSKİ'den alınan bilgiye göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi.

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Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

ALİBEY BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İSKİ paylaştı... İstanbul’da barajlarda son durum

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

"Büyükçekmece: 77.16
Sazlıdere: 61.18
Istarancalar: 87.29
Kazandere: 73.59
Pabuçdere: 72.03
Ömerli: 92.4
Darlık: 85.28
Elmalı: 89.62
Terkos: 90.53
Alibey: 67.56".

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#İski#Baraj#İstanbul

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