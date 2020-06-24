İstanbul'da su kesintisi: Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu... Sular ne zaman gelecek?

İSKİ, 24 Haziran 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Sular ne zaman gelecek? Sorusunun yanıt bulduğu duyuru sayfasında “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 24.06.2020 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 12:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 11:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kısırkaya Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.06.2020 11:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Bahşayiş Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 24.06.2020 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.