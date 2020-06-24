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HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da su kesintisi: Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu... Sular ne zaman gelecek?
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Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

İstanbul'da su kesintisi: Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu... Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'da su kesintisi: Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu... Sular ne zaman gelecek?
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İstanbul’un birçok noktasında su kesintisi yaşanıyor. Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki ilçelere bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

İSKİ, 24 Haziran 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Sular ne zaman gelecek? Sorusunun yanıt bulduğu duyuru sayfasında “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilbayır Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 09:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Celaliye Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 10:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Altınşehir Mah

Açıklama

:

600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 11:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Altınşehir Mah

Açıklama

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 11:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 11:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Çırçır Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 12:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Açıklama

:

600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 11:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Açıklama

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 11:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 10:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Kısırkaya Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 10:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Cebeci Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 11:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Bahşayiş Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 09:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Eskişehir Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

24.06.2020 11:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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