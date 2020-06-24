İstanbul'da su kesintisi: Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu... Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un birçok noktasında su kesintisi yaşanıyor. Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Planlı kesinti programına göre Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki ilçelere bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ, 24 Haziran 2020 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Sular ne zaman gelecek? Sorusunun yanıt bulduğu duyuru sayfasında “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilbayır Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 09:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Celaliye Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 10:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Altınşehir Mah
Açıklama
:
600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 11:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Altınşehir Mah
Açıklama
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 11:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 11:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Çırçır Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 12:30
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Açıklama
:
600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 11:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Açıklama
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 11:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 10:08
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Kısırkaya Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 10:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Cebeci Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 11:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Bahşayiş Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 09:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
Eskişehir Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
24.06.2020 11:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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