×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İSKİ ekibinin kazısında yer altındaki elektrik kabloları koptu, patlamalar yaşandı

Güncelleme Tarihi:

#İSKİ#İstanbul#Sultangazi
İSKİ ekibinin kazısında yer altındaki elektrik kabloları koptu, patlamalar yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 15:43

Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında, iş makinesinin kepçesi yer altındaki ana elektrik hattını kopardı. Zaman zaman patlamalar yaşanan olay sırasında, bölgede uzun süre elektrik kesintisi oldu.

Haberin Devamı

Olay, Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Caddede İSKİ ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sırasında yeraltı elektrik kablosu koptu. Zarar gören elektrik kabloları yanmaya başladı.

İSKİ ekibinin kazısında yer altındaki elektrik kabloları koptu, patlamalar yaşandı

Elektrik hattında peş peşe patlamalar yaşandı. Bu sırada yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine enerji dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin kopan kalolarla ilgili yürüttüğü onarım çalışmaları sürüyor. 

İSKİ ekibinin kazısında yer altındaki elektrik kabloları koptu, patlamalar yaşandı

İSKİ ekibinin kazısında yer altındaki elektrik kabloları koptu, patlamalar yaşandı

İSKİ ekibinin kazısında yer altındaki elektrik kabloları koptu, patlamalar yaşandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSKİ#İstanbul#Sultangazi

BAKMADAN GEÇME!