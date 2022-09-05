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İSKİ duyurdu: Sarıyer'de 14 saat su kesilecek

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#İstanbul#İSKİ#Sarıyer
İSKİ duyurdu: Sarıyerde 14 saat su kesilecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 15:33

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" dedi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:
Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları.

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#İstanbul#İSKİ#Sarıyer

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