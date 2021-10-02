İSKİ duyurdu: Birçok İstanbul ilçesinde su kesintisi yaşanıyor... Sular ne zaman gelecek?

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Su kesintisi listesine göre, Adalar, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Silivri, Fatih, Çatalca ve Ümraniye'ye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Günlük su kesintisini paylaşan İSKİ, yaptığı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 01.10.2021 06:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 02.10.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 02.10.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 02.10.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 02.10.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.10.2021 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.10.2021 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.10.2021 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 02.10.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Dağyenice Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.10.2021 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.