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İSKİ duyurdu: Birçok İstanbul ilçesinde su kesintisi yaşanıyor... Sular ne zaman gelecek?

#Su Kesintisi#İsk#Sular Ne Zaman Gelecek
İSKİ duyurdu: Birçok İstanbul ilçesinde su kesintisi yaşanıyor... Sular ne zaman gelecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 2 Ekim su kesintisi programı...

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Su kesintisi listesine göre, Adalar, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Silivri, Fatih, Çatalca ve Ümraniye'ye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Günlük su kesintisini paylaşan İSKİ, yaptığı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Adalar

Etkilenen Mahalleler

:

Kınalı Ada,Burgaz Adası

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

01.10.2021 06:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 10:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 10:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 10:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 10:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Bostancı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 10:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 08:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 10:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Maltepe Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Münzevi Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 10:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Dağyenice Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 09:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.10.2021 09:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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