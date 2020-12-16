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Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

İSKİ baraj doluluk oranı 16 Aralık 2020! Şu an baraj doluluk oranı nedir?

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İSKİ baraj doluluk oranı 16 Aralık 2020! Şu an baraj doluluk oranı nedir?
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İSKİ baraj doluluk oranı 16 Aralık tarihinde yeniden gündeme geldi. Yağışların mevsim normallerinin altında yer almasından kaynaklı olarak İSKİ baraj doluluk oranları hususunda yaşanan olumsuzluk, pek çok vatandaşın gündeminde yer almıştı. İSKİ, son yağışların ardından baraj doluluk oranlarını yayımladı. Peki, İSKİ baraj doluluk oranı 16 Aralık 2020 tarihinde ne kadar oldu? İşte, o bilgiler

İSKİ baraj doluluk oranları bugün yeniden revize edildi. İstanbul’da son aylarda yaşanan kuraklığın en net görüntüsü barajlarda çekildi. İstanbul’a su sağlayan birçok baraj alanının adeta çöle döndüğü, geriye balçıkların ve çorak arazilerin kaldığı görüldü. Yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük doluluk oranına ulaşarak alarm veren barajlarda ibre 2 gündür az da olsa tersine döndü.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada 2 gün önce yüzde 21.65 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 21.83 seviyesine çıktı. Yaşanan bu gelişme ile aylardır düşüş yönünde olan ibrenin az da olsa artışa geçtiği görüldü.

İSKİ baraj doluluk oranı 16 Aralık 2020 Şu an baraj doluluk oranı nedir

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