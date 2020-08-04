İSKİ 4 Ağustos su kesintisi programı: Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler’de sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin arıza-kesinti programına göre, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler’de sular ne zaman gelecek?
İSKİ, su kesintisi programını günlük olarak vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi. İSKİ’nin 4 Ağustos su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Başakşehir, Silivri, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek?
İSKİ 4 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 15:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Zuhuratbaba Mah,Osmaniye Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 15:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 15:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 12:36
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 15:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
Arıza Sebebi
:
Enerji Kesintisi
Açıklama
:
Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 15:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 12:22
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 15:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.08.2020 14:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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