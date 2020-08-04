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Haber Giriş: 04.08.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

İSKİ 4 Ağustos su kesintisi programı: Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler’de sular ne zaman gelecek?

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İSKİ 4 Ağustos su kesintisi programı: Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler’de sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin arıza-kesinti programına göre, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler’de sular ne zaman gelecek?

İSKİ, su kesintisi programını günlük olarak vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi. İSKİ’nin 4 Ağustos su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Başakşehir, Silivri, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek?

İSKİ 4 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

 

İlçe

:

Bahçelievler

 

Etkilenen Mahalleler

:

Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah

 

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

 

Açıklama

:

Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

 

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 15:17

 

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

 

İlçe

:

Bakırköy

 

Etkilenen Mahalleler

:

Zuhuratbaba Mah,Osmaniye Mah

 

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

 

Açıklama

:

Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

 

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 15:17

 

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 15:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 12:36

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 15:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah

Arıza Sebebi

:

Enerji Kesintisi

Açıklama

:

Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 15:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 12:22

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 15:44

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.08.2020 14:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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