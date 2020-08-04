İSKİ 4 Ağustos su kesintisi programı: Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler’de sular ne zaman gelecek?

İSKİ, su kesintisi programını günlük olarak vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi. İSKİ’nin 4 Ağustos su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Başakşehir, Silivri, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek?

İSKİ 4 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 04.08.2020 15:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zuhuratbaba Mah,Osmaniye Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 04.08.2020 15:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 04.08.2020 15:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.08.2020 12:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 04.08.2020 15:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bahçelievler Terfi Ve Civarı Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 04.08.2020 15:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.08.2020 12:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.08.2020 15:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.