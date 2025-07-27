İskenderun’dan acı haber: Aşırı sıvı kaybından iki şehit

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2 askerin aşırı sıvı kaybından şehit olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 silah arkadaşımız yüksek ateş şikâyeti ile hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit oldu. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapıldı” denildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Tedavileri devam eden 5 erin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Bakanlık, konu ile ilgili idari tahkikatın da başlatıldığını bildirdi. Şehit Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın naaşları törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Erdoğan Giresun Bulancak’ta bugün öğle namazını müteakip Sarayburnu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Şehit Karaman ise İstanbul’da toprağa verilecek.