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İskenderun’da taş ocağında dinamit patlatılmasına depremzede tepkisi

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#Hatay#İskenderun#Maden Ocağı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 12:24

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir maden ocağında dinamit patlatılmasına depremzedeler, korktuklarını belirterek tepki gösterdi. Maden şirketinin yetkilileri de malzeme talep edildiği için patlatma yapmak zorunda kaldıklarını belirterek ilçe halkından özür diledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen 2 depremin derinden etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Modernevler Mahallesi Yarıkkaya mevkinde bulunan maden-taş ocağında dinamit patlatılarak çalışma yapılması paniğe neden oldu.

Depremzedeler, patlama nedeniyle korku yaşadıklarını belirtirken, ilçede birçok binanın hasarlı olması sebebiyle dinamitli çalışmanın başka yıkımlara sebep olabileceğini söyledi. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım da maden ocaklarında dinamit kullanılmasının durdurulması gerektiğini belirterek, "İnsanların sağlığının ve barınma bölgesinin tehlikeye düşürülmemesini talep ediliyoruz" dedi.

Tepkilerin ardından maden şirketi yetkilileri, konteyner sahalarına gerekli olan malzeme için valilik, kaymakamlık ve jandarmanın bilgisi doğrultusunda patlatma yapıldığını, rahatsızlık duyan vatandaşlardan özür dilediklerini bildirdi. 

 

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#Hatay#İskenderun#Maden Ocağı

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