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İskenderun'da taş ocağı çalışanlarını taşıyan pikap dereye uçtu: 3 can kaybı

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#İskenderun#Hatay#Kaza
İskenderunda taş ocağı çalışanlarını taşıyan pikap dereye uçtu: 3 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 12:07

Hatay’ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan pikabın dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda faaliyet gösteren özel bir firmaya ait taş ocağında çalışan Faruk Halis Demir (50), Bekir Pişkin (45) ile Vedat Öz (40) adlı işçilerin bulunduğu pikap, mahalleye dönüş yolunda iddiaya göre yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kontrolden çıkarak dereye düşen pikap içerisinde bulunanları kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu kurtarma ekipleri, yoldan çıkarak dereye uçan araçta bulunan 3 işçinin cansız bedenine ulaştı. Bulundukları yerden çıkartılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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#İskenderun#Hatay#Kaza

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