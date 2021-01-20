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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu

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İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve mermi ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ve dolu kartuş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve mermi ticaretine yönelik yapılan araştırma ve yakalama çalışmalarında Numune ve Muradiye Mahallelerinde tespit edilen ikametlerde yaptıkları aramada, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 75 adet 9.19 mm mermi, 50 dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan, M.B. ve M.V. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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