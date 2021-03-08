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Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İskenderunda sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İskenderun'da dün gece saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Caddesi, Anıt Alanı ve bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde yağmurun durmasıyla sular çekilmeye başladı. Belediye ekipleri, su dolan caddeler ile kanalları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

 

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