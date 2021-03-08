İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun'da dün gece saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Caddesi, Anıt Alanı ve bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde yağmurun durmasıyla sular çekilmeye başladı. Belediye ekipleri, su dolan caddeler ile kanalları açmak için çalışmalarına devam ediyor.