İskenderun'da sağanak: Çadırlardaki depremzedeler zor anlar yaşadı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından sağanak etkisini gösterdi.

Dün akşam başlayan bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle depremin ardından bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlerde yaşayan depremzedeler, kaldıkları alanlara sığındı.

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Yoğun yağışla birlikte İskenderun ilçesinin farklı bölgelerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı da çamur oldu.

çadır kenarlarından dolan su ile bazı kişilerin eşyaları zarar gördü. Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcadı.

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Yağış bölgede zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.