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İskenderun'da sağanak: Çadırlardaki depremzedeler zor anlar yaşadı

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#Hatay#İskenderun#Sağanak Yağış
İskenderunda sağanak: Çadırlardaki depremzedeler zor anlar yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 11:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazın oluştuğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurla çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı çamurlanırken, depremzedeler kendilerini ve eşyalarını korumaya çalıştı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından sağanak etkisini gösterdi.

Dün akşam başlayan bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle depremin ardından bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlerde yaşayan depremzedeler, kaldıkları alanlara sığındı.

İskenderunda sağanak: Çadırlardaki depremzedeler zor anlar yaşadı

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Yoğun yağışla birlikte İskenderun ilçesinin farklı bölgelerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı da çamur oldu.

çadır kenarlarından dolan su ile bazı kişilerin eşyaları zarar gördü. Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcadı.

İskenderunda sağanak: Çadırlardaki depremzedeler zor anlar yaşadı

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Yağış bölgede zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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#Hatay#İskenderun#Sağanak Yağış

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