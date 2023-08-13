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Muğla'da ve Hatay'da orman yangını

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#Hatay#İskenderun#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 14:24

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Muğla’nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesinde ise yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını başladı.

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İlçeye bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

Muğlada ve Hatayda orman yangını

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesinde yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını başladı.

Saat 14.20’de başlayan yangın sonrası kara ve hava ekipleri yangın mahalline sevk edildi. Yatağan-Milas karayolu üzerinde yer alan Bencik Mahallesindeki yangına havadan helikopterler karadan ise araz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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#Hatay#İskenderun#Orman

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