Muğla'da ve Hatay'da orman yangını

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İlçeye bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesinde yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını başladı.



Saat 14.20’de başlayan yangın sonrası kara ve hava ekipleri yangın mahalline sevk edildi. Yatağan-Milas karayolu üzerinde yer alan Bencik Mahallesindeki yangına havadan helikopterler karadan ise araz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.