Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Rüzgar#İskenderun#Çadır
İskenderunda kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 11:46

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü gün içinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını, çevredekilerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi. 

Haberin Devamı

Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırarak devam ediyor. İskenderun'da Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yıkıldı. Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu. Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılanlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.

İskenderunda kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı



GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini artırarak devam etmesini beklediklerini, Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rüzgar#İskenderun#Çadır

BAKMADAN GEÇME!

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim