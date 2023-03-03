İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı

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Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırarak devam ediyor. İskenderun'da Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yıkıldı. Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu. Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılanlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.