MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİskenderun'da fırtına... Konteynerler devrildi
GeriGündem İskenderun'da fırtına... Konteynerler devrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

İskenderun'da fırtına... Konteynerler devrildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İskenderun'da fırtına... Konteynerler devrildi
Abone Olgoogle-news

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle liman çevresindeki konteynerler ile otoyolda seyir halindeki TIR’da yüklü bir konteyner devrildi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun Limanı çevresinde boş arazide üst üste bekletilen boş konteynerler devrildi. İskenderun-Adana otoyolunda ise İskenderun’dan Payas yönüne giden TIR’da yüklü konteyner de rüzgar nedeniyle devrildi. Trafik polisleri, yolda güvenlik önlemi alırken yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İskenderunda fırtına... Konteynerler devrildi

İskenderunda fırtına... Konteynerler devrildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle