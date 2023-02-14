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İskenderun'da Eda Apartmanı'nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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#Hatay#İskenderun#Deprem
İskenderunda Eda Apartmanında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 16:46

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Eda Apartmanı'nda can kaybı 28'e yükselirken, 8'i enkaz altından 15 kişi ise sağ kurtuldu.

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İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki Eda Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda, depremden 15 kişi kurtuldu, 23 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bugün enkazda 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Can kaybı 28’e yükselirken, binada 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendiriliyor.

ENKAZ ALTINDA KALAN ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Eda Apartmanı'nın iki ayrı noktasındaki otoparkta bulunan araçlar da enkazdan çıkartılarak, arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın yan tarafına konuldu. Hurdaya dönen otomobillerin çekicilerle bölgeden kaldırılacağı bildirildi.

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