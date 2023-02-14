İskenderun'da Eda Apartmanı'nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki Eda Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda, depremden 15 kişi kurtuldu, 23 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bugün enkazda 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Can kaybı 28’e yükselirken, binada 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendiriliyor.

ENKAZ ALTINDA KALAN ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Eda Apartmanı'nın iki ayrı noktasındaki otoparkta bulunan araçlar da enkazdan çıkartılarak, arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın yan tarafına konuldu. Hurdaya dönen otomobillerin çekicilerle bölgeden kaldırılacağı bildirildi.