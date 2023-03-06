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İskenderun’da deniz taştı, caddeler göle döndü... Kaymakamlıktan ilk açıklama geldi: Lodos kaynaklı

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#Hatay#İskenderun#Deniz
İskenderun’da deniz taştı, caddeler göle döndü... Kaymakamlıktan ilk açıklama geldi: Lodos kaynaklı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 02:04

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşmasının lodos kaynaklı olduğu belirtildi.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz suyu taştı. İskenderun Körfezi’nde saat 23.49’da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken deniz taşması vatandaşları tedirgin etti. Taşan deniz suyu bazı noktalarda kentin içerisine kadar girmiş durumda. Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi. Deniz taşmasına şaşırdığını ifade eden İsmail Açıkgöz, “Ben şimdi bu bölgeye geldim. Bu durum 2-3 saat önceden beri olmuş. Deprem de daha yeni oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. İskenderun’da depremin ardından ikinci kez deniz taşıyor. Depremden önce sadece yağmurlarda böyle olurdu. O da yağmur suyuydu, denizden su gelmezdi. Biz de şaşırdık” dedi.

KAYMAKAMLIK LODOS KAYNAKLI DEDİ

İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığının düşünüldüğü, lodos kaynaklı gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada, “Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor” denildi.

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#Hatay#İskenderun#Deniz

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