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İskenderun'da caddeler yine deniz suyuyla doldu

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#Hatay#İskenderun#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 13:20

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla su baskınlarının yaşandığı sahil kesimindeki caddeler, lodos nedeniyle deniz suyuyla doldu. Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve zaman zaman su baskınlarının yaşandığı İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu.

Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.

Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor.

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#Hatay#İskenderun#Su Baskını

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