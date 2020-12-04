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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

İskenderun’da 69 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

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İskenderun’da 69 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde kargo ile İzmir’e gönderilmek istenen toplam 69 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ilçede faaliyet gösteren bir kargo firması şubesinden İzmir'de bulunan M.R. isimli şahsa bandrolsüz nargile tütünü gönderileceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce, kargoya ait iş yerine bırakılan kolilerde yapılan aramada 39 kilogram, ayrıca kargo firması olan iş yeri önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.E. isimli şahsın taşıdığı koli içerisinde 30 kilogram olmak üzere toplam 69 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
M.E. gözaltına alındı.

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