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Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

İskenderun’da 3 bin 230 litre el yapımı içki ele geçirildi

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İskenderun’da 3 bin 230 litre el yapımı içki ele geçirildi
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3 bin 230 litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; sahte, kaçak alkollü satışı, imalatının deşifre edilmesine yönelik tespit ettiği Büyükdere köyünde bulunan bir evde arama yaptı.

Yapılan aramada, büyük bidonlar içerisine konulmuş boğma diye tabir edilen el yapımı fermente halde 2 bin 630 litre içki, 600 litre içime hazır olmak üzere toplam 3 bin 230 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç., B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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