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İskenderun'da 1500 depremzede vagonlarda

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#Hatay#Deprem#Afad
İskenderunda 1500 depremzede vagonlarda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 13:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından getirilen 20 vagonda bin 500 kişi yaşıyor. İlçeden başka kentlere gidecek depremzedeler de trenlerle ücretsiz taşınıyor.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 kentten Hatay'ın İskenderun ilçesinde TCDD tarafından İskenderun Garı'na 20 vagon getirildi. Çoğunluğu yataklı olan vagonlara, bin 500 depremzede yerleştirildi. İskenderun Garı'na ulaştırılan yardımlar depremzede ailelere dağıtılıyor. Çocuklarsa vagonların çevresinde oynuyor. İhtiyaç halinde İskenderun'dan ayrılmak isteyen depremzedelere de trenlerle ulaşım hizmeti ücretsiz sağlanıyor.

'ÇOK BÜYÜK KORKULAR YAŞADIK'

Vagonda yaşayan Kıymet Kutlular (40), çok büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Deprem anında evde 5 kişiydik. Ben saat 03.30'da 3 aylar için oruç tutacaktım. 04.17'de deprem başladı. Elektrikler kesildi, bir anda koşturup dışarı kaçtık. Allah bu yaşadıklarımızı kimseye yaşatmasın. Düşmanım bile yaşamasın. Evimizin duvarları yıkıldı. Bir battaniyeye sarılıp kaçtık. O gün niyetlendiğim orucumu da tuttum. Sonra vagonlara sığındık. 7-8 gündür buradayız" dedi.

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'SAHUR YAPMAK İÇİN UYANIKTIM'

Ahmet Yıldırım (56) ise Deprem sırasında büyük bir gürültü yaşandığını ifade ederek, "O anda duvarlar yıkılmaya başladı. Komşularımızın duvarları tamamen yerle bir oldu. Bir yandan soğuk, çocukların bağırma sesleri, yağmur, hepsi bir aradaydı. Yaşanacak en zor şeyleri bir arada yaşadık. O geceden bu yana buradayız. Allah hayırseverlerden, devletimizden razı olsun. Yardımlar bu alana ulaştırıldı" diye konuştu.

Depremzede Gökhan Çente ise trenle ücretsiz olarak İzmir'e gitmek için yola çıkacaklarını kaydetti. (DHA)

 

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#Hatay#Deprem#Afad

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