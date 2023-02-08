İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor. Bakanlık, Twitter'daki hesabından yangına müdahale görüntüsünü paylaştı. Açıklamada, "İskenderun Limanı’ndaki yangına Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi devam ediyor" denildi.