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İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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#Yangın#İskenderun Limanı#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 11:42

Hatay'da İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Beriev yangın söndürme uçağı, T79 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor. Bakanlık, Twitter'daki hesabından yangına müdahale görüntüsünü paylaştı. Açıklamada, "İskenderun Limanı’ndaki yangına Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi devam ediyor" denildi.

İskenderun Limanındaki yangın devam ediyor: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'daki hesabından, "İskenderun Limanı'nda gece çıkan yangına Ankara itfaiyesi olarak köpük kulemiz ve arazözlerimizle müdahale ettik" dedi.

Yavaş, yangına müdahale görüntülerini de paylaştı. 

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#Yangın#İskenderun Limanı#Hatay

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