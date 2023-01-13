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İskenderun Limanı'ndaki gemide tehlikeli atıkların ülkeye girişi engellendi

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#Hatay#İskenderun#Tehlikeli Atık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 16:42

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana yanaşan gemide tespit edilen 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddelerin Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da limana yanaşan geminin taşıdığı yük, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan analizler sonucu 'riskli' değerlendirilip, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakın takibe alındı. Belgeler kontrol edildiğinde çinko şeklinde beyan edildiği görülen eşyadan numune alınarak, liman sahasına indirilmesinin ardından incelemeler başlatıldı.

Analizde eşyanın; cüruf, baca tozu ve kül gibi çeşitli materyallerin karışımından oluştuğu tespit edildi. Yapılan analiz çalışmaları sonucu söz konusu maddelerin, ağır metal içeren tehlikeli atık olduğu saptanırken, ithalinin yasak olan eşyalardan olduğu belirlendi.

Bunun üzerine 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddenin ekipler tarafından ülkeye girişine izin verilmedi. Eşya için idari yaptırım uygulanarak, iade işlemi uygulandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ise soruşturma başlatıldı.

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#Hatay#İskenderun#Tehlikeli Atık

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