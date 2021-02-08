İskender’in köprüsüne inşaat

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge yolunda bulunan üç gözlü antik taş köprü yok olmak üzere. Roma’nın ünlü Kral Yolu Via Sebaste’nin bir parçası olduğu düşünülen köprü, günümüzde Aksu’nun Barbaros ve İhsaniye mahallelerini Kurşunlu Şelalesi’ne bağlıyor. Yaklaşık 2 bin yıllık köprünün üzerine yıllar önce yöre halkı tarafından beton döküldü. Betonun altında kalan köprünün kesme taştan yapılan kemerli gözlerinden en uzunu çöktü, dökülen betonun demirleri ortaya çıktı.

ARAÇ YÜKÜNE DAYANAMIYOR

İskender’in köprüsünün tahribatına, üzerine dökülen betonun neden olduğu kaydedilirken, araçların ve traktörlerin geçmesinin de tahribatı artırdığı belirtildi. Tarih ve arkeoloji hazinesi Antalya’nın antik ulaşım yollarının büyük ölçekte yok olduğunu söyleyen uzmanlar, ayakta kalan köprülerin büyük bölümünün de bu şekilde tahrip edildiğini dile getirdi. Antalya’nın arkeolojik sit alanlarını gözlemleyen Süleyman Bulut, binlerce yıldır sağlam bir şekilde ayakta kalan köprünün son 10 yılda hızla yok olduğunu dile getirdi. Bulut, tarihi yapının, üzerini kaplayan ağır inşaat malzemelerinin ve üzerinden gelip geçen araçların yükünü kaldıramayarak çökmeye başladığını belirtti.

ORİJİNALLERİ YERİNE KONMALI

Tarihsel birikimi geleceğe aktarmanın titiz bir restorasyon çalışması gerektirdiğine değinen Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Işın, “Ama ülkemizde tercihen tarihi alanlarımız inşaat malzemeleri kullanılarak restore ediliyor. Orijinali yeniden yerine konulabilse çok nitelikli bir ayağa kaldırma çalışması olabilir. Ancak çoğunlukla doğal doku bozuluyor” dedi. Anadolu’da örneği çok az kalmış birçok tarihi yapının bu bölgede olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Işın, bu yapıların bazılarının belgelerdeki fotoğraflarından çok farklı görünümlere kavuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Işın, bölgedeki antik eserlerin çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunun altını çizdi.

ANTALYA'DAN GEÇEN KRAL YOLU

Günümüzde Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki Pisidian Antiokheia’dan başlayan Roma’nın ünlü ‘Kral Yolu’ olarak bilinen ‘Via Sebaste’, Side, Perge, Aspendos gibi kentleri de birbirine bağlayarak Tarsus üzerinden Hatay’a kadar uzanıyordu. Hatay üzerinden de Suriye’ye, oradan Mezopotamya’ya bağlanan yol, ara bağlantılarla Akdeniz’deki antik kentlerin birbirine ulaşmasını sağladı. M.Ö. 334 yılında Perge’yi kuşatan Büyük İskender’in atıyla geçtiği rivayet edilen antik köprünün 2011, 2018, 2020 ve 2021’de çekilen fotoğrafları ile uydu görüntüleri 10 yıl içinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi.







