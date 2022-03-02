İskender füzesi nedir, özellikleri nelerdir?

Haberin Devamı

İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahiptir. İşte, İskender Füzesi hakkında merak edilen bazı bilgiler

İSKENDER FÜZESİ NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.