İşkenceden kurtulmak için balkondan atladı

İhbar üzerine polis olay yerine geldi. Şahin B., polisle konuşmak için dışarı çıktı. Bu sırada Fatma B., 2’nci kattaki evinin balkonundan atladı. Hastaneye kaldırılan Fatma B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, iki ayağı ve belinin kırıldığı tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Fatma B.’nin darp ve hakaret edilmesini gururuna yediremeyip, aşağıya atladığı ve eşi hakkında 1 ay süre ile koruyucu tedbir kararı verildiği açıklandı.