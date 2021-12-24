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İşkenceden kurtuldular

#Ankara#Köpek#İşkence
İşkenceden kurtuldular

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Yapracık semtinde bulunan sitede, apartmanın giriş kat balkonunda, elverişli olmayan koşullarda köpek beslendiği iddiasıyla ihbarda bulunuldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin M.’nin depo olarak kullandığı eve jandarma ekipleri ile birlikte baskın düzenledi. Şehir dışında olduğu belirlenen Hüseyin M.’nin oğlunun kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler, evin balkonunda bulunan pitbull ve terrier cinsi 2 köpeğin soğukta, aç, susuz ve uygunsuz koşullarda tutulduğunu belirledi.

Apartman sakinleri pitbull’un ses tellerinin kesildiğini, bu yüzden hiçbir şekilde havlama sesi duymadıklarını iddia etti. Hüseyin M.’nin haftada 1-2 gün eve geldiği, bazen hiç gelmediği, köpekleri apartman sakinlerinin balkon aralığından beslemeye çalıştığı öğrenildi. Köpeklere el konulurken Hüseyin M. hakkında tutanak tutularak ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında köpek başına 1500 TL olmak üzere toplam 3 bin TL para cezası uygulandı.

SES TELİ İNCELENECEK

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Ses telleri kesildiği iddia edilen pitbull, bu durumun tespit edilebilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürülerek incelemeye alındı. Köpeğin ses tellerinin kesildiğinin tespit edilmesi durumunda şüpheli hakkında ‘hayvana eziyet’ suçundan soruşturma başlatılacağı belirtildi. 

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