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İşkencecilere 9’ar yıl hapis

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#KONYA#Rezidans#İşkence
İşkencecilere 9’ar yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

Olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren Merve K.’ye rezidansta işkence yapan eski sevgilisi Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 9 yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Konya Selçuklu’da geçen yıl 8 Nisan’da, Merve K. (27) eski sevgilisi Murat Demirci’nin (41) WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği davetle bir rezidansa gitmişti. Merve K., dairede Murat Demirci’nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci’yle (22) karşılaşmıştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.’ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup iddiaya göre işkence yapmıştı.

‘ELLERİMDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER’

Evden kurtuldaktan sonra polise giderek şikâyetçi olan Merve K. ifadesinde, “Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş” dedi. Tutuklanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci hakkında Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılama sürecinde adını ‘Eda’ olarak değiştiren Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci hakkındaki şikâyetinden vazgeçerken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. 

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3 sanık hakkında dün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci’yi ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 6’şar yıl, ‘tehdit ve hakaret’ suçundan 2 yıl 6’şar ay ve ‘yağma’ suçunu ‘yaralama’ suçu olarak değerlendirerek 16 ay 15’er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı.

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#KONYA#Rezidans#İşkence

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