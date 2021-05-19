İşkenceci zorba tutuklandı

Tunceli Hozat’a bağlı Yenidoğdu köyünde yaşayan Oktay Güler (22), E.A. (22) ile 7 ay önce birlikte yaşamaya başladı. İlk günlerden itibaren ikili arasında tartışmalar yaşandı. Bir süre sonra ise Güler, evde zincire bağladığı E.A.’ya tecavüz ve işkence etmeye başladı. Tecavüz ve işkenceler yaklaşık 6 ay boyunca sürdü. Güler, 16 Mayıs günü, sigara paketinde eksik olduğu gerekçesiyle E.A.’yı kemerle saatlerce dövdü. Güler, ardından hayvanlarını yemlemek için dışarı çıktı. Güler’in ayaklarını zincirlemeyi unuttuğu E.A., pencereden kaçtı. Bu sırada bir komşusu ile karşılaşan E.A., yardım istedi. Komşusunun evine sığınan E.A., babası Ö.A.’yı arayıp, “Baba beni kurtar, beni öldürüyor” diyerek yardım istedi. Ö.A. da güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine Güler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KORKTU, ŞİKÂYETÇİ OLMADI

E.A. yaşadığı korku nedeniyle şikâyetçi olmayınca gözaltına alınan Güler, sorgusunun ardından hakkında uzaklaştırma kararı verilip serbest bırakıldı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen E.A., Güler’in yaptığı işkenceden dolayı vücudunda oluşan izler üzerine darp raporu aldı. Aldığı raporla Hozat Jandarma Komutanlığı’na giden E.A., Güler’den şikâyetçi oldu. Yeniden gözaltına alınan Oktay Güler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM’

Savcılıkta ifade veren Oktay Güler, şöyle konuştu: “Son tartışmamızda alkollü olduğumdan darp ettiğimi hatırlamıyorum. 6 ay sürekli hakaret ve tehditlerde bulunmadım. Zorla eve kilitlediğim ve zincirle bağladığım iddiaları doğru değil. Ancak 13 Mayıs’ta E.A.’da meydana gelen yaralamalar benim kendisini darp etmemden dolayı olmuş olabilir.”

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