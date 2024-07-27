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İşkenceci sevgiliden şikâyetçi oldu

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#İşkenceci Sevgili#Esra T.#Fevzi Ş.
İşkenceci sevgiliden şikâyetçi oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

ESTETİK uzmanı Esra T. (30), sevgilisi Fevzi Ş.’ye borsada değerlendirmesi için 300 bin dolar para verdi. Esra T., parayı verdikten bir yıl sonra da sevgilisi Fevzi Ş.’den ayrıldı ancak borç verdiği parasını alamadı.

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Esra T. parasını istediğinde Fevzi Ş., sürekli genç kadını oyalamaya başladı. İddiaya göre Fevzi Ş., parasını vereceğini söyleyerek Esra T.’yi İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evine çağırdı. Evin önünde Esra T. ile buluşan Fevzi Ş., eski sevgilisine şiddet uygulamaya başladı. Şiddete evde de devam eden Fevzi Ş., demir ayakkabı çekeceği ile Esra T.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurmaya başladı ve rızası dışında cinsel saldırı uyguladı. Fevzi Ş.’nin uyumasını fırsat bilen estetisyen, telefonuna ulaşıp polisi arayarak kurtuldu. İstanbul Cumhuriyet Başssavcılığı’na suç duyurusunda bulunan estetisyen Esra T., yaşadığı korkunç iki günü şöyle anlattı:

VİDEOLU TEHDİT

“Paramı almak için evine gittiğimde bana cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Reddettiğimde çok sinirlendi ve beni tehdit etti. Beni iki gün evde tuttu. İşkence yaptı. İki gün boyunca benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Beni darp etti. Kırık olan parmağıma bibloyla vurmaya başladı. Göğsümün üzerine oturarak boğazımı sıktı. Polislerle birlikte evden çıktım. Hastaneden darp raporu aldım. Ardından 2 kişi beni adayıp bize bin 500 dolar vermezsen cinsel içerikli videolarımı sosyal
medyada yayacaklarını söyledi-
ler. Fevzi Ş., tarihini bilmediğim bir gün sevgili olduğumuz dönemde benden gizli olarak cinsel birliktelik esnasında videomuzu çekmiş. Fevzi Ş. de bu videoyu bu iki kişiye göndermiştir. Fevzi Ş.’den şikâyetçiyim. Can güvenliğim tehlikededir.”

 
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#İşkenceci Sevgili#Esra T.#Fevzi Ş.

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