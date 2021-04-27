İşkenceci kocasını öldüren Melek’e ceza yok

Antalya’da geçen 7 Ocak’ta Melek İpek’i (31) 12 yıllık eşi Ramazan İpek (36) ellerini kelepçeleyerek banyoda çıplak şekilde saatlerce dövmüştü. İşkence ve dayaktan yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Melek İpek’i banyoda o halde bırakan kocası, çocuklarıyla birlikte Melek’i de öldüreceğini söyleyerek sabaha karşı evi terk etmişti. Sabah geri dönen Ramazan İpek ile aralarında çıkan arbedede Melek İpek, kocasını tüfekle öldürmüştü. Ardından da polise ihbarda bulunmuştu. Tutuklanan Melek İpek’e, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dünkü 3. duruşmaya Melek İpek SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek İpek´in 'kast olmaksızın taksirle insan öldürme' suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Ölen Ramazan İpek’in ailesinin avukatı Ziya Berkhan Yaman "Melek İpek´in koruma talebi yoktur. Kurtulma imkanı varken neden gitmedi? Melek İpek´in Ramazan İpek'ten kurtulmaya yönelik bir arka planı vardı” diyerek ‘eşe karşı kasten, tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılanmasını talep etti.



‘MEŞRU SAVUNMAYI KORKUDAN AŞTI CEZA VERİLMEZ'



Evliliği boyunca gördüğü şiddeti ve işkenceyi her duruşmada gözyaşları içinde anlatan Melek İpek ise "Ben 14 yıl boyunca hayatımdan sessiz sedasız çıksın diye dua ettim. Eşim öldüğü için de çok üzgünüm. Böyle olmasını hiç istemedim” dedi. Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığını belirterek, tahliyesine karar verdi. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, hıçkırıklarla ağlayarak, mahkeme heyetine "Çok teşekkür ederim" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara