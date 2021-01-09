İşkenceci kocasını öldürdü

Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıldır evli olduğu Melek İpek (31) arasında, önceki gece, yaşadıkları Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’ndeki müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ramazan İpek, eşine kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek dün sabaha karşı evden ayrıldı.

AV TÜFEĞİYLE BEKLEDİ

Saat 08.00 sıralarında eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek’i buldu. Melek İpek, tüfekle eşini vurarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek’i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek’e ambulansta müdahale edildi.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı.

Olayı haber alıp gelen çiftin gözyaşlarına boğulan yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.

‘ÇOCUKLARI DA VURACAĞIM’

Melek İpek, ilk ifadesinde, 12 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğünü belirterek, “Gece beni çırılçıplak soydu, elime kelepçe takıp dövdü, banyoda tecavüz etti. Sabaha kadar dövdükten sonra evden ayrıldı. Evden ayrılırken eline tüfeği alarak, ‘Hepinizi vuracağım, seni de çocukları da vuracağım’ dedi. Elindeki tüfekle eve ateş etti. Daha sonra ayrıldı. Saat 08.00 gibi döndüğünde, elimde tüfekle evin kapısında bekliyordum. ‘Gelme bu eve, defol git’ dedim. Aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında tüfek ateş alınca vuruldu” dedi.