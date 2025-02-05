İşkenceci eşkıyalar

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İSTANBUL Arnavutköy’de T.M.K., daha önceden banka hesap bilgilerini verdiği bir kişi tarafından bir yere çağrıldı ve burada 3 kişi tarafından darp edildi. T.M.K., şüphelilerin, kendisini zorla lüks bir otomobile bindirdiklerini ve ölümle tehdit ettiklerini söyleyerek 25 Aralık 2024 tarihinde polise başvurdu. Emniyette ifade veren T.M.K., şüphelilerin kendisine “Banka hesabında 300 bin lira eksik. Bu parayı bulman gerekiyor” dediğini ve araçtan aşağı attıklarını anlattı.

ÜZERİNDE NAYLON ERİTMİŞLER

Başka bir olayda ise Arnavutköy’de 31 Aralık’ta perişan bir halde polise başvuran İ.B., banka hesabını kullanan kişilerin kendisini zorla kaçırarak ormanlık alana götürdüklerini, naylon yakarak vücuduna damlatıp işkence yaptıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Mağdur İ.B. yediği dayaktan bayıldığını uyandığında güçlükle ormanlık alandan çıkarak yardım istediğini anlattı.

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Polis ekipleri, her iki olayın da aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Polis ekipleri İstanbul ve Samsun’da 4 farklı adrese operasyon yaptı. Baskınlarda, T.B. (23), A.B. (22), K.Y. (35), İ.A. (29) İstanbul’da, T.B. (26) ise Samsun’da gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir bilgisayar, 3 cep telefonu ve farklı kişilere ait banka kartları ele geçirildi. Şüphelilerin sanal kumar işi yaptıkları mağdurların banka hesaplarını bu nedenle kullandıkları iddia edildi. Şüphelilerden T.B., A.B., K.Y., T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan A.B. (18) adlı şüphelinin ise daha önceden bir kurşunlama olayına karıştığı için yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.