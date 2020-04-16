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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İşkenceci eski koca yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İşkenceci eski koca yakalandı
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İstanbul Esenyurt’taki evinden önceki gün saat 06.45 sıralarında işe gitmek için çıkan Semine Eylence’nin (46) yolu eski kocası Recep Yılmaz (50) tarafından kesildi.

Kadını darp etmeye başlayan Yılmaz, daha sonra beyaz bir otomobile bindirerek Eylence’yi kaçırdı. Yılmaz eski eşini bir konteynere götürdü. Burada uzun süre işkence yapan Recep Yılmaz, ölüm tehditlerinde bulundu ve kadının başına silah dayadı. Vücudu yediği dayak nedeniyle morluklar içerisinde kalan Semine Eylece’yi imdat çığlıklarını duyan bir vatandaş kurtardı.

Polis merkezine giden Semine Eylence, yaşadıklarını anlatarak eski eşinden şikayetçi oldu. Ayrıca yaşadıklarını anlattığı bir video çekerek sosyal medya aracılığıyla da yardım istedi. Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Yılmaz’ı gözaltına aldı. 3 kasten yaralama, 2 tehdit, 2 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 3 tedbir kararına aykırılıktan suç kaydı çıkan Yılmaz, çıkarıldığı adliyede tutuklandı. 

İşkenceci eski koca yakalandı

Eylence çektiği videoda, eski eşi tarafından yapılan işkenceleri anlattı.

İşkenceci eski koca yakalandı

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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