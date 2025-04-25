İşkence yoksa bu fotoğraflar ne

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Vedat Kurt (22), yaşadığı Şanlıurfa Suruç’tan çalışmak için 2020 yılında Antalya Kepez’deki sanayi sitesine geldi. Burada yaklaşık 10 ay çalışan Kurt, iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Maaşını istediği patronundan her seferinde olumsuz dönüş alan Kurt, birikmiş alacağı 70 bin liraya karşılık işyerindeki masadan patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti. Vedat Kurt’a ulaşamayan işyeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine Kurt’un ağabeyleri, aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

ALDIĞI PARAYI GERİ GÖTÜRDÜ

Antalya’ya dönüp aldığı 15 bin lirayı işyeri sahiplerine teslim eden Vedat Kurt, iddiasına göre, A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt’un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamamböceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt’un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre, yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı işyerinde çalışmayı sürdüren Kurt, şüphelilerin cep telefonundan kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Vedat Kurt, daha sonra şüphelilerden şikâyetçi oldu.

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Vedat Kurt davanın bir an önce sonuçlanmasını istedi.

‘12 DURUŞMA VAR KARAR HÂLÂ YOK’

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Kurt’un işkence görüp görmediğine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu. Adli Tıp Kurumu’nun Vedat Kurt hakkında yaptığı değerlendirmede; vücudunda bazı yara izlerinin tespit edildiği ancak olayla ilgili doğrudan tıbbi belge bulunmadığı için bu izlerin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığının kesin tespitinin yapılamadığı kaydedildi. 12 duruşma görüldüğünü ve bir sonuç alınamadığını belirten Kurt, “Madem işkence görmedim, işkence ile ilgili fotoğrafların, video kayıtlarının sanıkların telefonlarında ne işi var? Bunca delil ve mantıklı açıklama olmasına rağmen 12 duruşma oldu ama bir karar yok” dedi.