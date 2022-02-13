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İşkence köşkü

#Murat Kartal#Baybaşin Ailesi#Cinayet
İşkence köşkü
Musa KESLER

Murat Kartal’ın, Baybaşin Ailesi mensupları tarafından ‘intikam’ amacıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan polisler itirafçı oldu. Olayın ayrıntılarını anlatan şüpheliler, bu işi BMW araç karşılığında yaptıklarını söyledi. Ayrıca Kartal’a İstanbul Beylikdüzü’nde tenha bir bölgedeki ‘Köşk’ denilen villada işkence yapıldığı da ortaya çıktı.

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Soruşturma dosyasına göre, 20 Ocak’ta ortadan kaybolan Murat Kartal, en son telefonda nişanlısı Gökben Kavlak’a “Beni polisler aldı, Gayrettepe’ye götürüyorlar” demişti. Önce Kartal’ın arabası bulundu. MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları incelenince Kartal’ı Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş adlı polislerin Maltepe’den alarak kendi araçlarına bindirdikleri belirlendi.

7 YIL ÖNCEKİ CİNAYET

Dosyaya göre, Öntürk ve Erkuş sahte evrakla “Emniyete götürüyoruz” diye aldıkları Kartal’ı, Çağlayan Adliyesi’nin önüne iki lüks araçla gelen Yavuz Yavuztürk’e teslim etti. Kartal, araca binmemek için direndi ancak Yavuztürk ve adamları onu darp ederek zorla arabaya bindirdi. Bu şekilde kaçırılan Kartal, 2015’te Edip Fırat’ı öldürmekten dolayı hapse girmiş ve 7 yıl sonra tahliye olmuştu. Fırat, ismi uyuşturucuyla anılan ünlü “Baybaşin” Ailesine mensuptu ve mahkeme kararıyla soyadını değiştirmişti. Aynı şekilde amcası Yavuz Yavuztürk de...Polise göre Edip Fırat’ın intikamı için bu plan yapılmıştı.

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SU DOLU ÇUKURA ATTILAR

Kartal, önce Beylikdüzü’nde şüphelilere ait “Köşk” diye adlandırılan bir villaya götürüldü. Burada işkence edilerek öldürüldü ve ardından da yine bu bölge yakınlarında su dolu bir çukura atıldı. ‘Köşk’te yapılan aramada önce Kartal’a ait kan izleri ve ayakkabısının biri, devam eden aramaların ardından ise Kartal’ın cesedi bulundu. Aralarında iki polis memuru, Yavuz Yavuztürk ve öldürülen Edip Fırat’ın babasının da olduğu 7 kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, Büyükçekmece Başsavcılığı’na devredildi. Soruşturma devam ediyor.

BMW İÇİN YAPMIŞLAR

Tutuklanan polislerden Fatih Erkuş ifadesinde “Erdem, Murat adlı bir şahıs ile Yavuztürk arasında dükkân devrinden kaynaklı bir problem olduğunu, bizim aracılık ederek meseleyi çözebileceğimizi, Yavuz’un zengin bir adam olduğunu söyledi. Emniyet sisteminden adres ve fotoğraf çıktılarını aldım. Kiralık bir araçla Anadolu yakasına geldik, Murat’a savcılıktan aranması olduğunu, Emniyet’e gideceğimizi söyledik ve arabaya bindirdik. Çağlayan Adliyesi’nin giriş kapısının 40 metre ilerisinde durduk. Arkamıza hemen, iki lüks araç geldi. Araçtan inenlerden biri Yavuz Yavuztürk’tü. 3-4 kişi daha vardı. Bu sırada Murat ile diğer şahıslar arasında küfürleşme ve itiş kakış oldu. Erdem’e ‘Hadi gidelim’ dedim. Oradan ayrıldık” dedi.

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KONTROL ETMİŞLER

Diğer polis Erdem Öntürk ise ifadesinde “Hakan’la (Yavuz’un adamı) Bakırköy sahilinde buluştuk. Hakan bize ‘İş çözülsün, size para ya da BMW veririz’ dedi. Sonra Murat’ı teslim ettiğimiz yere tekrar geldik ve kamera olup olmadığına baktık” diye konuştu.

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#Murat Kartal#Baybaşin Ailesi#Cinayet

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