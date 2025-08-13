×
Gündem Haberleri

İşkence kamerada... Gasp edip diline sigara bastılar

Güncelleme Tarihi:

#İşkence#Gasp#Sosyal Medya
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 07:00

İstanbul Sultanbeyli’de çoğunluğu 18 yaşında olan bir çete, çektikleri bir görüntü ile gündeme geldi. Yaşanan olay, genç yaşta örgütlü suçun nasıl şekil değiştirdiğini gözler önüne serdi.

Emirhan B., Hamza Eren K., Taha Yasin E., Yusuf M., Muhammet Muaz B. ve Miraç Taha B., 50 bin liralık borç iddiasıyla 2 kişiyi hedef haline getirdi. Altı kişilik grup, 30 Temmuz’da Hasanpaşa Mahallesi’nde buluşmaya çağırdıkları 2 kişiyi silahla tehdit etti, motosikletini gasp etti, mağdurların birinin diline sigara bastı. Bu sırada yaşananların tamamını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada yayınladılar.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışmayla şüphelileri tek tek tespit etti. Olay gerçekleştikten bir gün sonra 31 Temmuz sabahı düzenlenen operasyonla toplam 24 suç kaydı bulunan şüpheliler evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 kişi, ‘nitelikli yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

