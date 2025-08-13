İşkence kamerada... Gasp edip diline sigara bastılar

Haberin Devamı

Emirhan B., Hamza Eren K., Taha Yasin E., Yusuf M., Muhammet Muaz B. ve Miraç Taha B., 50 bin liralık borç iddiasıyla 2 kişiyi hedef haline getirdi. Altı kişilik grup, 30 Temmuz’da Hasanpaşa Mahallesi’nde buluşmaya çağırdıkları 2 kişiyi silahla tehdit etti, motosikletini gasp etti, mağdurların birinin diline sigara bastı. Bu sırada yaşananların tamamını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada yayınladılar.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışmayla şüphelileri tek tek tespit etti. Olay gerçekleştikten bir gün sonra 31 Temmuz sabahı düzenlenen operasyonla toplam 24 suç kaydı bulunan şüpheliler evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 kişi, ‘nitelikli yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.