İşkence gibi eğlence! Damadı vinçle kaldırıp çiftetelli oynattılar

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 18:17

Bursa'da düğün öncesi damat Berhan Uysal, arkadaşlarının işkence gibi eğlencesine maruz kaldı. Uysal, bağlanıp havaya kaldırıldığı vinçte, metrelerce yükseklikte çiftetelli oynatıldı. Ardından arkadaşları tarafından leğene hazırlanan sabunlu suya batırılıp yıkandı.

Yenişehir ilçesindeki hayatını Ezgi Nur Yıldız ile birleştiren Berhan Uysal, düğün öncesi arkadaşlarının işkence gibi eğlencesine maruz kaldı. Arkadaşları, Uysal'ı kiraladığı vincin ucunda metrelerce yükseğe çıkarırken, kendileri de çalan müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

Damat da oyuna havada asılı vaziyette eşlik etti. Eğlence bununla da sınırlı kalmadı. Vinçle aşağıya indirilen Berhan Uysal, bu kez leğene hazırlanan sabunlu suya batırılan araba yıkama fırçasıyla, kıyafetleri üzerindeyken yıkandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; damat Uysal, "Ömür boyu unutamayacağımız bir an bizlere kaldı. Arkadaşlarıma ve düğüne katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

BAKMADAN GEÇME!