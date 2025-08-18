İşkence gibi eğlence! Damadı vinçle kaldırıp çiftetelli oynattılar

Haberin Devamı

Yenişehir ilçesindeki hayatını Ezgi Nur Yıldız ile birleştiren Berhan Uysal, düğün öncesi arkadaşlarının işkence gibi eğlencesine maruz kaldı. Arkadaşları, Uysal'ı kiraladığı vincin ucunda metrelerce yükseğe çıkarırken, kendileri de çalan müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

Damat da oyuna havada asılı vaziyette eşlik etti. Eğlence bununla da sınırlı kalmadı. Vinçle aşağıya indirilen Berhan Uysal, bu kez leğene hazırlanan sabunlu suya batırılan araba yıkama fırçasıyla, kıyafetleri üzerindeyken yıkandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; damat Uysal, "Ömür boyu unutamayacağımız bir an bizlere kaldı. Arkadaşlarıma ve düğüne katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

