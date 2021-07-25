İşkence fotoğrafını gören şikayet edemedi
Turgutlar isimli suç örgütü iddianamesinde örgüt üyesi ve kendini olmayan Ayasofya Vakfı Genel Başkanı olarak olarak tanıtan İbrahim Savcı’ya ait dijital materyallerde, mağdur H.T’nin işkence görüntüleri saptandı. Bazı mağdurların suç örgütünün korkutucu gücünden çekinerek şikayetçi olmadıkları yorumu da iddianamede yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine giren fotoğraflarda mağdur H.T.’nin yüzünde morluklar olduğu, banyo gibi bir yerde plastik bir oturakta oturtulduğu, kafasında ve üzerinden bulunan tişörtünde fazlaca kan olduğu değerlendirildi.
ÇEKİNİP VAZGEÇTİLER
İddianamede ayrıca, Dedemanların 28 yıl önce öldürülen veliahtları Mehmet Umut Önal’ın dosyasının yeniden açtırılması yönündeki vaatlerle dolandırılmalarına karşın şikayetçi olmaktan çekindiklerine dikkat çekildi. Savcılık, Ayasofya Vakfı isminde bir vakıf olup olmadığını da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, “Böyle bir vakıf yok” yanıtını gönderdi.
Turgutlar çetesinin 36 üyesi gözaltına alındı.