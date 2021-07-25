MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşkence fotoğrafını gören şikayet edemedi
GeriGündem İşkence fotoğrafını gören şikayet edemedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İşkence fotoğrafını gören şikayet edemedi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İşkence fotoğrafını gören şikayet edemedi

Turgutlar isimli suç örgütü iddianamesinde örgüt üyesi ve kendini olmayan Ayasofya Vakfı Genel Başkanı olarak olarak tanıtan İbrahim Savcı’ya ait dijital materyallerde, mağdur H.T’nin işkence görüntüleri saptandı. Bazı mağdurların suç örgütünün korkutucu gücünden çekinerek şikayetçi olmadıkları yorumu da iddianamede yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine giren fotoğraflarda mağdur H.T.’nin yüzünde morluklar olduğu, banyo gibi bir yerde plastik bir oturakta oturtulduğu, kafasında ve üzerinden bulunan tişörtünde fazlaca kan olduğu değerlendirildi.

Dedemanlar’a kurt kapanı Turgutlar Çetesi dosyasındaki şok ifade: Kurt gibi paylaşacağız
Dedemanlar’a kurt kapanı! Turgutlar Çetesi dosyasındaki şok ifade: Kurt gibi paylaşacağız

ÇEKİNİP VAZGEÇTİLER

İddianamede ayrıca, Dedemanların 28 yıl önce öldürülen veliahtları Mehmet Umut Önal’ın dosyasının yeniden açtırılması yönündeki vaatlerle dolandırılmalarına karşın şikayetçi olmaktan çekindiklerine dikkat çekildi. Savcılık, Ayasofya Vakfı isminde bir vakıf olup olmadığını da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, “Böyle bir vakıf yok” yanıtını gönderdi.

İşkence fotoğrafını gören şikayet edemedi
Turgutlar çetesinin 36 üyesi gözaltına alındı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi